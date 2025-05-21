"وام": اتصال هاتفي بين بن زايد وساعر افضى الى اتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية من الإمارات لغزة

أفادت وكالة الانباء الاماراتية "وام" بأن "وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أ اتصالا هاتفيا بمعالي جدعون ساعر، وزير خارجية دولة إسرائيل، أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى".

وكشفت أن "المبادرة تشمل توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين.

وأكد بن زايد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

كما بحث مع ساعر الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى.