المطارنة الموارنة: لبنان أمام فرصة لا تتكرّر وعلى أركان الحكم الاستجابة بخطوات حاسمة

أكد المطارنة الموارنة دعمهم الكامل لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، ومتابعتهم الدقيقة للتطورات الإقليمية والمحلية، ودعوا إلى استجابة حاسمة من أركان الحكم لما تمرّ به البلاد من مرحلة مفصلية.

وخلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، توجّه الآباء بالتهنئة إلى قداسة البابا لاوون الرابع عشر لتبوّئه السدّة البطرسيّة على رأس الكنيسة الكاثوليكيّة، وعبّروا عن شراكتهم الكنسيّة مع قداسته، وسألوا رأس الأحبار، الربّ يسوع المسيح، أن يرافقه في خدمته التي تعزّز وحدة الكنيسة، ورسالتها في إعلان إنجيل السلام لجميع الشعوب وبناء الجسور معهم.

وتمنّى الآباء وصلّوا من أجل انتهاء الحرب في قطاع غزّة، بما جلبته من ويلات على المدنيّين من موت وجوع وأمراض وأوبئة، ودعوا المجتمع الدولي إلى الضغط على كلّ أطراف النزاع لإيجاد الحلول العادلة.

وتابع الآباء باهتمامٍ كبير تسارع الأحداث السياسيّة والدبلوماسيّة في الشرق الأوسط، وما يمكن أن ينعكس من تأثيراتٍ لها على لبنان. ورأوا أن الكلام على أن بلادنا أمام فرصةٍ لا يمكن أن تتكرّر وينبغي أن تستفيد منها على دروب الأمن والإصلاح، يُعدّ تذكيرًا بمواقف معظم الدول من لبنان. وأعربوا عن أملهم بأن يستجيب أركان الحكم لهذا التذكير، من خلال خطواتٍ حازمة وحاسمة ينتظرها كلّ اللبنانيين على صعيد تعافي الدولة وحصرية مرجعيتها في شؤونهم المصيرية والحياتية المختلفة.

وتوجّه الآباء بالشكر والتحيّة الطيبة إلى الإخوة في السعودية ودول الخليج، على عاطفتهم ووقوفهم سندًا للبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وبما بشّر بالتئام جراحه المُزمِنة واستعادته رسالته الحضارية النيِّرة خدمةً لمحيطه العربي والتزاماته الإنسانية العريقة.

واكد الآباء انهم ينظرون بارتياحٍ إلى رفع العقوبات الماليّة والاقتصادية المفروضة عن سوريا، لما لذلك من ارتدادٍ إيجابيّ على أمنها واستقرارها ووحدة شعبها، بحيث توفّرت لها إمكانات الاستثمار المطلوب والمُؤمِّن لفرص العمل وللنهوض الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يخفّف من وطأة نزوح أبنائها إلى دول الجوار، وعلى رأسها لبنان، مُقدِّمةً لعودتهم إلى ديارهم وإسهامهم في إعادة بنائها وإعمارها.

وأبدى الآباء رضى ملحوظًا عن مسار الانتخابات الاختيارية والبلدية، على رغم بعض الشوائب في الممارسة الشعبيّة، وتطلّعوا إلى استكمال حلقاتها بمزيدٍ من الوعي والمسؤوليّة، تحت سقف الشرعيّة والقانون، وفي حمى المؤسسات العسكرية والأمنية، كما دعوا البلديّات الجديدة إلى صبّ اهتمامها على الإنماء الذي ينتظره الشعب اللبناني.

وعبّر الآباء عن شعورهم القريب من أوضاع السجون والمساجين، لا سيما في سجن رومية، ودعوا المسؤولين المعنيين إلى المبادرة نحو معالجةٍ إنسانية سريعة لهذه الأوضاع، تبعًا لما تُملِيه القوانين والعدالة، وأصول التراحم وقواعده.

وابتهل الآباء في الشهر المريمي المُبارك إلى العذراء أمّ الله، وسألوا أبناءهم وبناتهم الالتزام بتعاليم الكنيسة في هذا الشأن، من أجل أن تحفظ مريم الكليّة القداسة لبنان من كلّ سوء، وأن تسير به قُدُمًا نحو الخلاص المُرتجى، بشفاعتها لدى ابنها القائم من الموت والمُنتصِر على كلّ شر.