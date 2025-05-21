شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد التايب يتحدث عن أهمية التسويق السياسى ضمن برنامج تأهيل أعضاء حماة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

ألقى الكاتب الصحفى أحمد التايب محاضرة عن التسويق السياسي وبناء الهوية الشخصية ، خلال دورة التأهيل السياسى لكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، وذلك فى إطار تعزيز وتنمية الوعى السياسى والانتماء الوطنى، متطرقا الى أهمية توظيف وسائل التواصل الإجتماعي فى التسويق السياسى والتأثير فى الرأي العام، إضافة إلى الإشارة إلى التحديات المعاصرة التي تواجه الدولة المصرية وسبل مواجهتها من خلال بناء وعي وطني حقيقي لدى جميع فئات المجتمع، لا سيما الشباب.

وكانت قد أطلقت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب حماة الوطن برئاسة الدكتورة غادة البدوى، البرنامج الخامس للتأهيل السياسى لأعضاء وكوار الحزب تحت عنوان، ( إدارة الحملات الانتخابية وتنمية الوعى الانتخابى )، وذلك في إطار حرص الحزب على تعزيز الوعى السياسى لخلق جيل قادر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، والمساهمة في نشر ثقافة الوعى والعمل على تعزيزها باعتبار بناء الإنسان فكريا وثقافيا وعلميا وسياسيا أولوية للدولة المصرية.