عبدالله بن زايد ووزير خارجية إسبانيا يبحثان هاتفيًا علاقات التعاون بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة -خلال اتصال هاتفي- مع وزير خارجية مملكة إسبانيا، خوسيه مانويل الباريس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة لدعم وتطوير مسارات التعاون في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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