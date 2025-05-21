شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: هدفنا بناء قدرات الشباب وإعلاء قيم المواطنة ودعم ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقا من دور المسؤولية المجتمعية، وحرصا على تمكين الشباب وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقعت جامعة إسلسكا. مع مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك بهدف التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال توفير فرص تدريب تطبيقية تؤهلهم لسوق العمل، وتعزز من دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية المجتمعية.

قام بتوقيع البروتوكول من جامعة اسلسكا الدكتورة نيهال الحناوي مدير وحدة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة.

وشهد توقيع البروتوكول حضور كل من الدكتورة نادية العارف. رئيس جامعة اسلسكا الدكتور حسن المليجي، المدير التنفيذي للعمليات بجامعة اسلسكا الدكتور حلمي همامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة اسلسكا الدكتور فرج الكامل. عميد كلية الفنون البصرية والإبداعية بجامعة لسلسكا الدكتور محمد العيسوي. مدير التنمية المؤسسية بجامعة اسلسكا، رضوى مرسي، مدير الاعتماد والجودة، مديحة عاشور المسؤول الإعلامي الدكتورة بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

هذا وقد أكدت الدكتورة نادية العارف أن الهدف من توقيع البروتوكول هو التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، بهدف تحقيق الاستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030، وإيمانا بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي في المشاركة المجتمعية.

تحدثت الدكتورة مروة فخري عن بداية المؤسسة ونشأتها، مشيرة إلى أنها انطلقت من فكرة بسيطة تحولت خلال 5 سنوات إلى واحدة من أكبر المؤسسات التنموية في مصر، وأنها تمثل نموذجا في التكامل بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

فيما استعرضت الدكتورة بثينة مصطفى مجهودات المؤسسة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي. والتمكين الاجتماعي، وتدريب الشباب، وكذلك أبرز الشراكات التي نفذتها المؤسسة مع مختلف الجهات الشريكة، والتي أثمرت عن تدخلات فعالة ساعدت ملايين المواطنين داخل القرى المستهدفة، وأكدت أن أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمؤسسة هو بناء قدرات الشباب وتمكينهم، وهو ما ينعكس في تخصيص المؤسسة جزءا كبيرا من ميزانيتها لتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى إعلاء قيم المواطنة، وتعزيز التمكين الاقتصادي، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور حسن المليجي أن جامعة إسلسكا منذ تأسيسها على يد الرواد الأوائل الدكتور علي المليجي والدكتور محمد الحناوي، كان الهدف ليس مجرد الربح لكن الرسالة والتأثير في المجتمع، وأضاف أن كل العاملين بالجامعة وطلابها فخورين بالدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة.

وأوضح كل من الدكتور فرج الكامل والدكتور حلمي همامي أن المسئولية الاجتماعية ذات دوراً مفصلياً في نماء المجتمعات وجزء لا يتجزأ من استراتيجية جامعة إسلسكا.

وأشار الدكتور محمد العيسوي إلى أن الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء إسلسكا. ومنذ اليوم الأول لإنشاء برنامج البكالوريوس، لم يكن الهدف الأول هو إنشاء جامعة ربحية. بل جامعة تؤهل جيلًا جديدًا قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل ومستعد للتغييرات التي سوف تحدث مستقبلاً.

يأتي هذا البروتوكول تأكيدًا على أهمية التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي في بناء الإنسان ودعم جهود التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص حقيقية للتعلم والتطبيق داخل المجتمعات الأكثر احتياجا. كما يعكس حرص الطرفين على تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف مؤسسة حياة كريمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية.



بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة إسلسكا (2)



بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة إسلسكا (3)



بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة إسلسكا (4)



بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة إسلسكا (5)



بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة إسلسكا (6)