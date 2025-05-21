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حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا لتعزيز جهود التنمية المستدامة

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  • حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا لتعزيز جهود التنمية المستدامة 1/6
  • حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا لتعزيز جهود التنمية المستدامة 2/6
  • حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا لتعزيز جهود التنمية المستدامة 3/6
  • حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا لتعزيز جهود التنمية المستدامة 4/6
  • حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا لتعزيز جهود التنمية المستدامة 5/6
  • حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا لتعزيز جهود التنمية المستدامة 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 21 مايو 2025 10:41 ص


في إطار التزامها بدورها في دعم المسؤولية المجتمعية وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقّعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا بهدف التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، من خلال توفير فرص تدريب تطبيقية عالية الجودة تؤهلهم لسوق العمل، وتُسهم في تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة.

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حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا (3)

 

حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا (4)

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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