حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا لتعزيز جهود التنمية المستدامة

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في إطار التزامها بدورها في دعم المسؤولية المجتمعية وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقّعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا بهدف التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، من خلال توفير فرص تدريب تطبيقية عالية الجودة تؤهلهم لسوق العمل، وتُسهم في تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة.