شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تايوان: مستعدون للحوار مع الصين لكننا ستواصل بناء دفاعاتنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس تايوان لاي تشينغ-تي في خطاب بمناسبة مرور عام على توليه منصبه، أن بلاده مستعدة للحوار مع الصين، لكنها في الوقت نفسه ستواصل بناء دفاعاتها.

وتحدث لاي، المدافع القوي عن سيادة تايوان والمكروه من بكين، في خطابه عن الحاجة إلى "الاستعداد للحرب لتجنب الحرب" وتعزيز صمود الجزيرة اقتصاديًا.

وبعدما وعد بالوقوف في وجه الصين والدفاع عن الديموقراطية في مراسم تنصيبه، شدد لاي على أن تايوان مستعدة للتواصل مع بكين إذا كان هناك "ندية وكرامة". الصين توافق بشروط في المقابل أعلنت الصين الثلاثاء استعدادها للحوار مع تايوان، ولكن بشروط.

وانتقد المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين تشين بينهوا "موقف لاي الانفصالي" الذي يروج لـ"الانفصال الاقتصادي" عبر مضيق تايوان، وفقا لمحطة سي بي سي.

وقال لاي في خطابه إن السلام لا يقدّر بثمن، مضيفا "لكن لا يمكننا العيش في أوهام"، متعهدًا بمواصلة تعزيز الدفاع.

وصرح لاي للصحفيين بأن تايوان "ستتعاون بنشاط مع حلفائها الدوليين جنبًا إلى جنب، لممارسة قوة ردع، والاستعداد للحرب لتجنب الحرب، وتحقيق هدف السلام". تدريبات عسكرية صينية وأجرت الصين التي تطالب بالسيادة على تايوان وتعهدت استعادتها بالقوة إن لزم الأمر، عدة جولات من التدريبات العسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة منذ تولي لاي منصبه.

وحذرت تايوان يوم الاثنين من أن الصين قد تستخدم "الحرب الذهنية" بهدف "تشويش معنويات الرأي العام".

واعتقل خفر السواحل التايوانيون مواطنين صينيين حاولا التسلل إلى جزيرة في أرخبيل كينمن الذي تديره تايوان، على بعد عدة كيلومترات عن بر الصين الرئيسي.