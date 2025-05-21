وزير المالية السوري: رفع العقوبات الأوروبية يسرّع جهود بناء شراكة وتعاون سوري أوروبي

وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية، قرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بـ"القرار التاريخي، لأنه يسرّع جهود بناء شراكة وتعاون سوري أوروبي قائم على المصالح المشتركة".

وأشار في تصريح صحافي، إلى أن "صدور قرار تاريخي اليوم من الاتحاد الأوروبي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، يعكس اهتمام دول الاتحاد الأوروبي باستقرار سوريا وتعافيها، ويُعد نجاحاً جديداً للدبلوماسية السورية".

وذكر برنية أنه "زارني الأسبوع الماضي وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة بيتر فاغنر، يرافقه مايكل أونماخت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في سوريا، وأكدنا أهمية تعزيز العلاقات مع القارة الأوروبية"، موضحًا أنه "جرى خلال اللقاء بحث دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية والإدارية السورية، ومساهمات الاتحاد في الاستثمار وبناء القدرات داخل سوريا".

وتوجه بالشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسساته على "هذا القرار الذي سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي ونقل المعرفة والخبرات".