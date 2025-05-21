رئيس تايوان أكد الحاجة إلى الاستعداد للحرب لتجنب الحرب: مستعدون للتواصل مع الصين

أكّد رئيس تايوان لاي تشينغ-تي (Lai Ching-te)، في خطاب بمناسبة مرور عام على تولّيه منصبه، الحاجة إلى "الاستعداد للحرب لتجنّب الحرب" وتعزيز صمود تايوات اقتصاديًّا، معلنًا أنّ بلاده "مستعدّة" للتّواصل مع بكين إذا كان هناك "نديّة وكرامة".
واعتبر أنّ السّلام "لا يقدَّر بثمن"، "لكن لا يمكننا العيش في أوهام"، متعهّدًا بمواصلة تعزيز الدّفاع. وأشار إلى أنّ تايوان "ستتعاون بنشاط مع حلفائها الدّوليّين جنبًا إلى جنب، لممارسة قوّة ردع، وتحقيق هدف السّلام".
من جهته، انتقد المتحدّث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين تشين بينهوا، "موقف لاي الانفصالي" الّذي يروّج لـ"الانفصال الاقتصادي" عبر مضيق تايوان، وفقًا لمحطّة "سي بي سي".
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