شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يتهم روسيا بالمماطلة في محادثات السلام لمواصلة الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة "كسب الوقت" لمواصلة الحرب ضد بلاده، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه بدء مفاوضات مباشرة بين كييف وموسكو بعد اتصالات هاتفية جمعته مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني.

وأجرى ترامب اتصالين هاتفيين منفصلين يوم الاثنين، استمر أحدهما مع بوتين مدة ساعتين، في ثالث محادثة بينهما خلال العام الحالي.

ووصف ترامب الاتصال بأنه "اختراق دبلوماسي"، في وقت لم تسفر فيه محادثات سابقة بين مسؤولين روس وأوكرانيين في إسطنبول عن نتائج ملموسة أو وقف لإطلاق النار.

زيلينسكي أعرب عن تشككه في نوايا موسكو، قائلاً إن بوتين أرسل "رؤوسًا فارغة" إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن روسيا تسعى لاستخدام المفاوضات كغطاء لتوسيع هجماتها. البيت الأبيض: لا تنازلات لبوتين وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ أن إدارة ترامب لم تقدم أي تنازلات لموسكو، وأن مساعي ترامب تأتي ضمن وعوده الانتخابية بإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة.

رغم ذلك، رفض بوتين الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مقترحًا بدلًا من ذلك العمل على مذكرة تُحدد خريطة طريق تفاوضية محتملة، دون الالتزام بوقف القتال.

مراقبون في كييف وموسكو أبدوا شكوكًا واسعة في جدوى هذه المبادرة، وقال المحلل الأوكراني فولوديمير فيسينكو إن ترامب وقع في فخ بوتين، وأن المذكرة تمنح موسكو الوقت لمواصلة الحرب. ضغوط أوروبية على ترامب تسعى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي إلى إقناع إدارة ترامب بضرورة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، خاصة بعد قمة إسطنبول، وندد زيلينسكي بمطالب موسكو التي تضمنت الاحتفاظ بمناطق شاسعة تحت سيطرتها، وهو ما ترفضه كييف رفضًا قاطعًا.

في المقابل، أعلنت بروكسل إقرار الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على موسكو، والتي شملت 200 سفينة ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي.