الأمن العام بالبوكمال: ضبط صواريخ ومخدرات معدة للتهريب بمنطقة الهري الحدودية مع العراق

أعلن مدير الأمن العام بمنطقة البوكمال في دير الزور مصطفى العلي، لـ"الإخباريّة السّوريّة"، "ضبط عشرات الصّواريخ والذّخائر الّتي كانت معدّة للتّهريب، ومصادرة مواد مخدّرة، خلال عمليّة نفّذها الأمن العام بالتّعاون مع وزارة الدّفاع في منطقة الهري الحدوديّة مع ​العراق​".

وأوضح أنّ "العمليّة استهدفت مستودعات ومنازل يستخدمها تجّار السّلاح والمخدّرات بمنطقة الهري، أبرز النّقاط الّتي ينشط فيها المهرّبون بين ​سوريا​ والعراق"، كاشفًا أنّه "تمّ القبض على عدد من المطلوبين الخطرين، وآخرين متورّطين بعمليّات تهريب السّلاح الّتي تتمّ عبر شبكات مرتبطة بجهات خارجيّة، حيث تُنقل الأسلحة من منطقة الهري باتجاه الدّاخل السّوري باستخدام طرق معقّدة عبر البادية".

ولفت العلي إلى أنّ "العمليّة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للدّولة السّوريّة في ضبط الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار، وملاحقة المهرّبين وتجار السّلاح والمخدّرات".