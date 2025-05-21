الحشيمي: أدعو وزيرة التربية لاعتماد المواد الاختيارية في الامتحانات الرسمية

وجّه النّائب ​بلال الحشيمي​، تحيّةً إلى وزيرة التّربية والتّعليم العالي ​ريما كرامي​، على "تحرّكها السّريع بعد الاعتداء الإسرائيلي الّذي طاول محيط مدرسة المنصوري الرسميّة، وحرصها على سلامة التّلاميذ والإداريّين، في موقف مسؤول يُعبّر عن استشعارها لخطورة الوضع".

وشدّد في بيان، على أنّ "أمام الواقع الأمني المتدهور والضّغط النفسي الّذي يعيشه تلاميذ لبنان من الجنوب إلى البقاع، لا بدّ من الذّهاب أبعد من الإجراءات الموضعيّة"، مجدّدًا دعوته الوزيرة إلى "اتخاذ قرار جريء بشأن اعتماد المواد الاختياريّة في الامتحانات الرّسميّة لعام 2025، كخطوة استثنائيّة في ظرف استثنائي، تُعيد الاعتبار للعدالة التّربويّة، وتُظهر أنّ الدّولة تقف إلى جانب أبنائها". وأكّد أنّ "الإنصاف اليوم ليس ترفًا، بل واجب وطني وتربوي وإنساني".