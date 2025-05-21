وجّه النّائب بلال الحشيمي، تحيّةً إلى وزيرة التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي، على "تحرّكها السّريع بعد الاعتداء الإسرائيلي الّذي طاول محيط مدرسة المنصوري الرسميّة، وحرصها على سلامة التّلاميذ والإداريّين، في موقف مسؤول يُعبّر عن استشعارها لخطورة الوضع".
وشدّد في بيان، على أنّ "أمام الواقع الأمني المتدهور والضّغط النفسي الّذي يعيشه تلاميذ لبنان من الجنوب إلى البقاع، لا بدّ من الذّهاب أبعد من الإجراءات الموضعيّة"، مجدّدًا دعوته الوزيرة إلى "اتخاذ قرار جريء بشأن اعتماد المواد الاختياريّة في الامتحانات الرّسميّة لعام 2025، كخطوة استثنائيّة في ظرف استثنائي، تُعيد الاعتبار للعدالة التّربويّة، وتُظهر أنّ الدّولة تقف إلى جانب أبنائها". وأكّد أنّ "الإنصاف اليوم ليس ترفًا، بل واجب وطني وتربوي وإنساني".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشيمي: أدعو وزيرة التربية لاعتماد المواد الاختيارية في الامتحانات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.