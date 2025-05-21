شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد مصر يحظى بإشادة إعلامية دولية.. هيئة الاستعلامات ترصد أبرز المحاور والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير إحصائي شامل أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات عن "صورة مصر في وسائل الاعلام الدولية"، أن الاعلام الدولي واصل بشكل مكثف متابعته لتطور الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل 2025، في شبه إجماع إعلامي دولي على التقييم الإبجابي والموضوعي للخطوات التي يسير فيها الاقتصاد المصري، رغم الصعوبات التي تواجه مصر نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم أن التأثيرات السلبية لبعض هذا المتغيرات مازالت مستمرة.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن وسائل الإعلام الدولية نشرت خلال شهر أبريل الماضي (185) مادة صحفية عن الاقتصاد المصري، توزعت، حسب النطاق الجغرافي الذي تنتمي إليه هذه الوسائل، إلى(29 ) مادة نشرها الإعلام الأمريكي بنسبة 16% و(20) مادة نشرها الإعلام الأوروبي، بنسبة 11%، و(30) مادة نشرها الإعلام الأسيوي، بنسبة 16%، و(101) مادة نشرها الإعلام العربي، بنسبة 54%،و(4) مواد نشرها الاعلام الافريقي ومادة واحدة نشرها اعلام دول الجوار.

وبلغ عدد وسائل الإعلام الدولية التي تناولت الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة (44) وسيلة إعلامية، منها: (7) وسائل إعلامية أمريكية، بنسبة 16% و (11) وسيلة إعلامية أوروبية، بنسبة 26%، و (12) وسيلة إعلامية أسيوية، بنسبة 27%، و(12) وسيلة إعلامية عربية، بنسبة 27% ووسيلة إعلامية واحدة من الإعلام الأفريقي، ودول الجوار، بنسبة 2%، لكل منهما.

97% تناول إيجابي وموضوعي للمسار الاقتصادي للدولة المصرية

وأوضح رئيس"هيئة الاستعلامات" أن توجهات الإعلام الدولي في تناول قضايا الاقتصاد المصري كانت في شبه إجمع على سلامة المسار الذي يتجه إليه، حيث بلغ عدد المواد ذات الاتجاه الإيجابي (33) مادة بنسبة 18% من إجمالي المواد المنشورة عن الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، وأن وسائل الإعلام الدولية نشرت (146) مادة اتسمت بالاتجاه الموضوعي ، عن الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، بنسبة 79%، وفي الاتجاه السلبي، نشرت وسائل الإعلام الدولية 6 مواد فقط اتسمت بالانتقاد للاقتصاد المصري، بنسبة 3% من إجمالي المواد المنشورة خلال ابريل 2025.

وتضمنت الموضوعات التي حظيت بتناول إيجابي من جانب الإعلام الدولي: توقعات متفائلة للجنيه ومعدلات النمو، وقفزة الاصول الاجنبية، وتراجع معدلات السكان ، وانتعاش تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات الرقمية ، وانخفاض معدل البطالة خلال عام 2024.

ومن بين تلك النماذج:

- نشر موقع مجلة "فوربس" الامريكية ووكالة "شينخوا" الصينية و صحيفة "الشعب" الصينية وموقع العربية نت السعودي في 3/4/2025، تقريراً بعنوان "القفزة الاقتصادية في مصر مدعومة بالإصلاح والاستثمار الاستراتيجي".

حيث أشار التقرير إلى أن رؤية مصر 2030 تحفز نموًا أقوى من المتوقع، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% للفترة 2025-2026، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%.

ويعود هذا النمو إلى إصلاحات اقتصادية جريئة تجذب الاستثمارات في القطاعات والبنية التحتية الرئيسية، وأن قطاع البناء، الذي ينمو سنويًا بنسبة 7.4%، يُعد محوريًا في مسيرة التحول في مصر، وقد دفعت رؤية 2030 بالعديد من المشاريع الطموحة، بما في ذلك مدينة العلمين الجديدة، ومشروع قطار فائق السرعة، وبنية تحتية حيوية للموانئ البحرية، والعاصمة الإدارية الجديدة التي تزيد مساحتها عن 700 كيلومتر مربع.

- نشرت صحيفة "اندبندنت" عربية البريطانية ووكالة "شينخوا" الصينية تقريراً في 16/4/2025 بعنوان "توقعات متفائلة للجنيه المصري مع تعافي الاقتصاد وانتعاش النمو" ارتكز بشكل رئيسي حول توقعات صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8 % خلال العام الحالي حيث أنه بالرغم من تفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي مع توسع حرب الرسوم والتجارة واستمرار التوترات الجيوسياسية داخل منطقة الشرق الأوسط، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر خلال العام الحالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة خلال يناير الماضي، لتصل في الوقت الحالي إلى مستوى 3.8 %، ورفع الصندوق توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة. ووفق التقرير لم يشهد الدولار تحركات ضخمة منذ التعويم الأخير للجنيه المصري خلال مارس 2024 ونقل التقرير توقعات وزارة التخطيط بتحقيق الاقتصاد المصري نمواً أسرع من توقعات الصندوق بنسبة 4.0 % خلال العام المالي الحالى مشيرة أن الاقتصاد المصري حقق نمواً خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 4.3 % مقابل 2.3 % خلال الربع المناظر.