شكرا لقرائتكم خبر عن "القبة الذهبية".. ترامب يطلق مشروعًا لبناء درعًا صاروخية والان نبدء بالتفاصيل

ما القبة الذهبية؟

انتقادات وتحذيرات دولية

هل تنجح القبة الذهبية؟

الدمام - شريف احمد - في خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن القومي الأمريكي، أعلن الرئيس دونالد ترامب مشروعًا ضخمًا لإنشاء درع صاروخي أطلق عليه اسم "القبة الذهبية"، يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية الخارجية.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأمريكي بأني سأبني درعًا صاروخيًا متطورًا، ويسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميًا هيكلية هذه المنظومة الجديدة".وأشار إلى أن تكلفة المشروع ستصل إلى نحو 175 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه "القبة الذهبية" ستدخل الخدمة قبل نهاية ولايته الثانية، حال فوزه بالانتخابات المقبلة."القبة الذهبية" هي منظومة دفاعية أمريكية قيد التطوير تهدف إلى اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة قبل أن تصل إلى الأراضي الأمريكية.وتهدف هذه المنظومة لأن تكون شاملة وقادرة على التعامل مع مختلف أنواع التهديدات الجوية.وفي نهاية يناير الماضي، وقّع ترامب مرسومًا رئاسيًا لبدء تنفيذ المشروع، الذي وصفه البيت الأبيض بأنه "قبة حديدية أمريكية متكاملة"لم تمر الخطة الأمريكية دون اعتراض دولي، فقد وجهت كل من روسيا والصين انتقادات لاذعة للمشروع، وعدّته موسكو امتدادًا لمفهوم "حرب النجوم" الذي يعود إلى مبادرة الدفاع الاستراتيجي في عهد الرئيس الراحل رونالد ريجان.وترى الدولتان أن هذه الخطوة قد تشعل سباق تسلح جديدًا وتخل بالتوازن الاستراتيجي العالمي.يرى مراقبون أن تنفيذ المشروع يعتمد على مدى توفر الدعم السياسي والمالي في الكونجرس، إضافة إلى التحديات التقنية واللوجستية لتصميم نظام قادر على حماية الولايات المتحدة من هجمات عابرة للقارات.كما أن التعاون الدفاعي مع إسرائيل والخبرة الأمريكية في أنظمة الرادار والتتبع سيكونان عاملين حاسمين في مدى نجاح القبة الذهبية.