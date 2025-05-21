نائب الرئيس التركي رحب برفع العقوبات عن سوريا: لاتخاذ خطوات مماثلة تجاه غزة

من الضروري اتخاذ خطوات مماثلة بالنسبة ل​قطاع غزة​ الذي تعرض لهجمات غير إنسانية من قبل إدارة نتنياهو، حيث تم منع. وإلا فلن يكون لأحد الحق في الحديث عن حقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، حتى لو فات الأوان. ونحن في الجمهورية التركية سنواصل دعم استقرار وازدهار الشعب السوري والدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني المظلوم على كل منبر حتى النهاية.

لفت نائب الرّئيس التّركي جودت يلماز (Cevdet Yılmaz)، إلى أنّ "القرارات الّتي اتخذتها الولايات المتّحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن ​سوريا​، هي خطوات إيجابيّة للغاية"، مشيرًا إلى أنّه "لو استمرت هذه العقوبات الّتي فُرضت على النّظام الاستبدادي السّابق، لكانت ستتحوّل إلى عقاب للشّعب السّوري البريء، وعائق أمام عمليّة إعادة إعمار سوريا".

وأكّد في تصريح، "ضرورة اتخاذ خطوات مماثلة تجاه قطاع غزة، الّذي يتعرّض لهجمات غير إنسانيّة من قبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث تمّ منع حتّى المساعدات الإنسانيّة الأساسيّة من الوصول إليه. وإلّا فلن يكون لأحد الحق في التّحدّث عن حقوق الإنسان الأساسيّة والقانون الإنساني الدّولي"، مشددًا على "ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليّاته بهذا الصّدد".

وأعلن يلماز "أنّنا في تركيا سنواصل دعم استقرار الشعب السوري وازدهاره، والدّفاع عن القضيّة العادلة للشّعب الفلسطيني المظلوم على كل المنابر".

وفي وقت سابق الثّلثاء، أعلنت الممثّلة العليا للسّياسة الخارجيّة والأمنيّة في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصاديّة عن سوريا.