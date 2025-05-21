منظمة الصحة العالمية اعتمدت اتفاقية الاستجابة للأوبئة العالمية

أقرّت جمعية الصحة العالمية في جنيف، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، الاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
وأكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان، أنّ "هذا الاتفاق انتصار للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف. وسيسمح لنا، على نحو جماعي، بحماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الجوائح".
ويهدف الاتفاق التي أقرّ خلال جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين إلى التأهّب بشكل أفضل للجوائح المقبلة وتعزيز سبل مكافحتها وتقرر إعداده في ضوء الفشل الجماعي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة الملايين وقوّضت الاقتصاد العالمي.
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