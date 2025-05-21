الشيباني: زيارات روبرت فورد والوفود الأجنبية كانت للاطلاع على التجربة الثورية السورية

أكّد وزير الخارجيّة السّوريّة أسعد الشيباني أنّ "ما جرى في الثّامن من كانون الأوّل 2024 هو إنجاز سوري بامتياز، جاء ثمرةً لصمود شعب دفع ثمنًا باهظًا في سبيل حرّيّته وكرامته، رغم حجم الخذلان الّذي تعرّض له".
وأوضح في تصريح، أنّ "زيارات السّفير الأميركي السّابق في سوريا روبرت فورد، كما غيره من الوفود الأجنبيّة، كانت جزءًا من الاطّلاع المباشر على التّجربة الثّوريّة السّوريّة وتطوّرها في المناطق المحرّرة، ومحاولة فهم واقعها ومراحلها"، مشدّدًا على أنّ "واجبنا اليوم هو البناء على المناخ السّياسي الإقليمي والدّولي الدّاعم لسوريا، واستثماره لإعادة بناء بلدنا، مع عدم الالتفات لمن يريد إضعاف الثّقة بالقدرات والعقول السّوريذة وقيادتها".
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