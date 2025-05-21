شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الكاتب الصحفى محمود التهامى اليوم في مسجد الشرطة بصلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقام اليوم الأربعاء عزاء الكاتب الصحفي الكبير محمود التهامي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف الأسبق، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وكان التهامي قد توفي صباح الثلاثاء، وأُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور عدد من الصحفيين وزملاء المهنة ومحبيه.

ونعى الكاتب الصحفي عبدالجواد أبو كب الراحل في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ محمود التهامي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف ورئيس تحرير المجلة الأسبق، وستُقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها."

ويُعد محمود التهامي من الأسماء البارزة في الصحافة المصرية، حيث ساهم في قيادة مؤسسة روزاليوسف خلال مرحلة مهمة، وترك أثرًا مهنيًا راسخًا في العمل الصحفي والإداري.