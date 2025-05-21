الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.

وقالت كالاس في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: “نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة شاملة وسلمية” وفقا لـ”العربية”.

ويأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن عزمه رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وأضافت كالاس: “لقد وقف الاتحاد الأوروبي دائمًا إلى جانب السوريين طوال السنوات الأربع عشرة الماضية – وسنواصل القيام بذلك”.

وكان التكتل قد خفف بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سوريا وتعافيها الاقتصادي.

ومن جانبه وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.

وقال الشيباني في منشور على منصة إكس “نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار”.

وأضاف “سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا”.

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