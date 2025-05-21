"وام": اتفاق بين بن زايد وساعر على بدء إدخال مساعدات إنسانية من الإمارات إلى غزة

ذكرت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، أنّ "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة الإماراتيّة عبدالله بن زايد آل نهيان أجرى اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجيّة الإسرائيليّة جدعون ساعر، أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانيّة عاجلة من الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائيّة لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة، كمرحلة أولى".

وأوضحت أنّ "المبادرة تشكل أيضًا توفير المواد الأساسيّة اللّازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضّروريّة، مع ضمان استمراريّة توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيّين"، مشيرةً إلى أنّ "بن زايد أكّد خلال الاتصال، أهميّة وصول المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة والطّبيّة إلى الشعب الفلسطيني الشّقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".

وأفادت الوكالة بأنّ "الجانبَين بحثا أيضًا بالجهود الإقليميّة والدّوليّة لاستئناف اتفاق الهدنة، والتّوصّل إلى وقف إطلاق النّار وإطلاق سراح الأسرى".