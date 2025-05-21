ترامب: سنبني درعا صاروخيًا يحمينا بنسبة قريبة من مئة بالمئة من الصواريخ باسم "القبة الذهبية"

أشار الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى "أنّنا سنصدر اليوم إعلانا تاريخيا عن الدرع الصاروخي الذي يحمي البلاد وهو القبة الذهبية"، لافتًا إلى "أنّني وعدت خلال حملتي الانتخابية ببناء درع يحمي سماءنا من الصواريخ الباليستية وسوف أفعل".

وأوضح أنّ "بناء القبة الذهبية الصاروخية سيستغرق نحو 3 أعوام أي أنها ستستكمل قبل نهاية ولايتي الرئاسية، وهي ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ".