وزير الدفاع الأميركي أمر بإجراء مراجعة لعملية الانسحاب من أفغانستان

أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بإجراء مراجعة في البنتاغون لعملية انسحاب الولايات المتحدة الفوضوية من أفغانستان في العام 2021، التي لطالما انتقدها بشدة مسؤولون جمهوريون.

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