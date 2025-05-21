حاكم مصرف سوريا المركزي: رفع العقوبات الأوروبية خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، عن ترحيبه العميق بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، الذي جاء بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان الرسمي للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.
وأشار في تصريح، إلى أن تزامن رفع العقوبات الأوروبية مع نظيرتها الأميركية عن سوريا، محطة مهمة في مسار استعادة العلاقات الاقتصادية والمالية الطبيعية بين سوريا والمجتمع الدولي، ويشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكّد حصرية أهمية الدعم المستمر من الدول الأوروبية الصديقة لسوريا، معربًا عن شكره وامتنانه لـ"مواقفها المبدئية، وجهودها التي تعكس التزاماً صادقاً بالحوار والتفاهم الدولي"، معتبرًا أن "هذه الجهود كان لها دور محوري في الوصول إلى هذه المرحلة المفصلية".
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