البستاني التقى سفير صربيا: لتوسيع التبادل التجاري معها وإدخال المنتجات اللبنانية للأسواق الصربية

زار سفير صربيا ميلان تروجانوفيتش يرافقه الوزير المستشار ساشا أوزدانيتش، مجلس النّواب، حيث التقى لجنة الصّداقة البرلمانيّة اللّبنانيّة- الصّربيّة برئاسة النّائب فريد البستاني، وحضور النّائبين جورج عقيص وملحم خلف، والمديرة العامّة للشّؤون الخارجيّة كريستين زعتر.
وخلال اللّقاء، تمّ البحث في سبل تعزيز العلاقات الثّنائيّة بين لبنان وصربيا، لا سيّما على الصّعيدَين البرلماني والاقتصادي.
وأكّد البستاني خلال اللّقاء، "أهميّة تعزيز الانفتاح الاقتصادي"، مشيرًا إلى أنّ "صربيا تشهد نموًّا استثماريًّا ملحوظًا، وتحتلّ موقعًا متقدّمًا في اهتمامات العديد من الدّول الأوروبيّة، ممّا يستدعي توسيع التّبادل التّجاري، والعمل على إدخال المنتجات اللّبنانيّة إلى الأسواق الصّربيّة". وشدّد على "ضرورة تعزيز أواصر التّعاون على المستوى البرلماني".
من جهته، أكّد تروجانوفيتش "عمق العلاقات الّتي تجمع البلدين"، معلنًا "تنظيم الحكومة الصّربيّة معرضًا تجاريًّا واقتصاديًّا في بلغراد خلال شهر أيّار من العام المقبل"، داعيًا إلى "مشاركة لبنان في مختلف قطاعاته الاقتصاديّة والتّجاريّة في هذا الحدث".
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