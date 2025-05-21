فوز لوائح "التنمية والوفاء" للانتخابات البلدية في 20 بلدة في قضاء صور بالتزكية حتى الآن

فازت لوائح "التّنمية والوفاء" للانتخابات البلديّة في 20 بلدة في قضاء صور بالتّزكية، حتّى السّاعة، وهي: بدياس، المنصوري، دبعال، الكنيسة، وادي جيلو، الجبين، الحنية، النفاخية، بافليه، بثتيات، يانوح، صديقين، باريش، شيحين، قانا، الحميري، دير قانون راس العين، القليلة، الحلوسية؛ وطورا.
وما زالت اللّقاءات والاجتماعات بين "حزب الله" وحركة "أمل" والعائلات في القرى الجنوبيّة الأخرى متبقّية، للتّوصّل إلى الإعلان عن فوز المزيد من اللّوائح بالتّزكية.
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