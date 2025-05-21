هذا ما طلبه ترامب من بوتين خلال محادثتهما الهاتفية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع، فحوى ما طلبه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مذكرة التسوية حول أوكرانيا.

ونقل الموقع عن المصدر قوله: "أخبر ترامب زيلينسكي والقادة الأوروبيين أنه طلب من بوتين تقديم "شيء يمكن أن تتم الموافقة عليه"، وليس ما سيتم رفضه على الفور".

وأعلن بوتين يوم الاثنين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة مع أوكرانيا تشمل وقف إطلاق النار.

وأجرى رئيسا روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مكالمة هاتفية يوم الاثنين، ناقشا خلالها تسوية النزاع في أوكرانيا. وكما أفاد الرئيس الروسي، استمرت المحادثة لأكثر من ساعتين، واصفا المحادثة بأنها ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية، معربا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.