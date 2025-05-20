قتلى جراء فيضانات في جنوب فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بسبب الطقس السيئ في جنوب فرنسا، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء. وتم العثور على جثتين في بلدة لو لافاندو، على ساحل البحر المتوسط بين تولون وسانت تروبيه، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

كما تم العثور على جثة شخص ثالث في بلدية فيداوبان في الشمال.

وأفادت تقارير بأن السلطات نشرت نحو 300 من رجال الإطفاء. وكان بلدة لو لافاندو وغيرها من البلدات في منطقة "فار" في جنوب شرق فرنسا قد تعرضت في وقت سابق لعواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وتسببت الفيضانات في غلق العديد من الطرق. وأفادت تقارير صباح اليوم بأن هناك تحذيرات من فيضان نهري مول وجيسكل على ضفافهما. وانقطع التيار الكهربائي عن مئات المنازل. كما ضربت العواصف أجزاء من جنوب غرب فرنسا مساء أمس الاثنين.