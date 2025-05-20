إعلان لائحة "مغدوشة للكل" لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية

أُعلنت لائحة ثانية لخوض الانتخابات البلديّة والاختياريّة في بلدة ​مغدوشة​، تحت اسم "مغدوشة للكل"، وتضمّ: سمعان الياس قسطنطين، هيفاء بولص حايك، ابراهيم مارون قسطنطين، فادي أنطوان سمعان، إبراهيم جوزيف الناشف، جوزيف جورج رافول، جهاد توفيق قسطنطين، كلود جميل الحايك، ميشال وفيق خليل، أمل عفيف حليس، سعيد جورج الخوري، إكرام حنا الخوري، كريستيان جبران الخوري؛ ووليد خليل خليل.

وبهذا يكون التّنافس على المجلس البلدي بين لائحتين.

أمّا بالنّسبة للمقاعد الاختياريّة، فيتنافس ستّة مرشّحين على ثلاثة مقاعد.