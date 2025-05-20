اخبار العالم

إعلان لائحة "مغدوشة للكل" لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية

0 نشر
0 تبليغ

إعلان لائحة "مغدوشة للكل" لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية

أُعلنت لائحة ثانية لخوض الانتخابات البلديّة والاختياريّة في بلدة ​مغدوشة​، تحت اسم "مغدوشة للكل"، وتضمّ: سمعان الياس قسطنطين، هيفاء بولص حايك، ابراهيم مارون قسطنطين، فادي أنطوان سمعان، إبراهيم جوزيف الناشف، جوزيف جورج رافول، جهاد توفيق قسطنطين، كلود جميل الحايك، ميشال وفيق خليل، أمل عفيف حليس، سعيد جورج الخوري، إكرام حنا الخوري، كريستيان جبران الخوري؛ ووليد خليل خليل.

وبهذا يكون التّنافس على المجلس البلدي بين لائحتين.

أمّا بالنّسبة للمقاعد الاختياريّة، فيتنافس ستّة مرشّحين على ثلاثة مقاعد.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان لائحة "مغدوشة للكل" لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا