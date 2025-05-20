الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا ربيعيًّا مستقرًّا ورطبًا نسبيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة على السّاحل، على أن تعود ​درجات الحرارة​ يوم الخميس إلى الارتفاع خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل، حيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيّار يتراوح بين 18 و27 درجة مئويّة في بيروت، بين 17 و26 درجة في طرابلس، وبين 13 و27 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأربعاء قليل الغيوم، مع ضباب محلّي على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الجبال والسّاحل بينما ترتفع في الدّاخل".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا إلى غائم بسحب مرتفعة، مع ضباب محلّي على المرتفعات، وارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، كما تنشط الرّياح أحيانًا جنوب البلاد".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الجمعة قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف في المناطق الجبليّة والدّاخليّة بينما تستمر بالارتفاع على السّاحل، كما تنشط الرّياح أحيانًا".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم السّبت قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرّياح أحيانًا".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 8 و25 كم/س، الانقشاع جيّد على السّاحل ويسوء مساءً على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 22 درجة مئويّة".