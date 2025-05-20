اكتمال التحضيرات للانتخابات البلدية في صيدا وإطلاق لائحتَي "صيدا بدها ونحن قدها" و"صيدا تستحق"

ذكر مراسل "النشرة" في صيدا، أنّ "التحضيرات الإدارية والأمنية اكتملت لضمان نجاح العملية الانتخابية البلدية والاختيارية المقررة في مرحلتها الرابعة والأخيرة في الجنوب، يوم السبت في 24 أيار الحالي، بعد زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى الجنوب، ولقائه محافظَي الجنوب منصور ضو، والنبطية هويدا الترك، وترؤسه اجتماعين لمجلس الأمن الفرعي فيهما".

وأشار إلى أنّ "على وقع هذه التحضيرات، استُكملت في مدينة صيدا إعلان اللوائح المتنافسة، فبعد إعلان لائحة "سوا لصيدا" برئاسة مصطفى حجازي، ولائحة "نبض البلد" برئاسة محمد دندشلي، ولائحة "صيدا بتستاهل" المدعومة من "الجماعة الإسلامية"، أُعلنت لائحتان في صيدا ليكتمل مشهد المعركة، علمًا أن بورصة الترشيحات البلدية رست على 95 مرشحًا، موزعين على 6 لوائح، إضافة إلى مستقلين".

فقد أعلن عمر مرجان أسماء أعضاء لائحته "صيدا بدها ونحن قدّها"، الّتي تضم إضافة إليه: محمد حسن البابا، زاهي أنطوان خوري، جوانا زهير المجذوب، أحمد عفيف الكلش، بوران مصطفى أمبريس، علي محيي الدين أرناؤوط، محمد حسن عفارة، محمد صالح البزري، رامي أديب الصباغ، رولا عامر المارديني، نورا محمد هلال النقوزي، رامي زياد العلائلي، هدى طارق المكاوي، ترايسي نصر، ومحمد حسن الشماس، محيي الدين طرحة، علي خليل ضاهر، مصطفى خالد الأبريق، هشام خشيشو، وعلي الديراني صفاوي.

وأوضح مرجان في كلمته أن "برنامجه الانتخابي يقوم على التشارك في صنع القرار من أجل إنماء وتطوير صيدا وخدمة أبنائها وفق رؤية متكاملة"، مشددًا على "التعاون مع المجتمع المدني، والشراكة مع القطاع الأكاديمي، والحد من مخاطر الكوارث وإدارة الأزمات، وتأهيل البنية التحتية للمدينة".

من جهته، أعلن رئيس لائحة "صيدا تستحق" مازن رضا البزري، أسماء أعضاء لائحته غير المقفلة والمؤلفة من سبعة مرشحين، هم، إضافة إليه: باسم محمد رضا المصري، منال محمد فتح الله عساف، بشرى بلال الأرناؤوط، أحمد عبد الغني جمال، مروى محمود الحريري، ومحمد مصطفى حبلي.

وأكد البزري أن "هذه المجموعة ليست سوى نواة أولى لمجلس نطمح أن يكون شاملًا ومعبّرًا عن تطلعات الناس، قائمًا على المشاركة، الشفافية، والتكامل بين جميع أبناء المدينة". داعيًا المواطن الصيداوي الحر إلى "دعم هذه اللائحة، والمساهمة الفاعلة في اختيار كفاءات إضافية من أبناء المدينة ليكونوا شركاء في بناء مجلس بلدي نموذجي، يليق بصيدا وأهلها".