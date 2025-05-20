وزير الخارجية البرازيلي: ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام المذبحة التي ترتكب في غزة

دعا وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا المجتمع الدولي إلى "عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام المذبحة التي ترتكب في غزة". وأعلن وزير الخارجية البرازيلي خلال جلسة استماع للجنة في مجلس الشيوخ في برازيليا "إنه وضع رهيب، إنها مذبحة". وأضاف "هناك عدد كبير من الأطفال الذين قتلوا ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يشاهد ما يحدث ويبقى مكتوف الأيدي". وندد فييرا بـ"شلل" مجلس الأمن الدولي في مواجهة "غزو ينتهك القانون الدولي".

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