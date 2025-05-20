اغتيال السكرتيرة الشخصية لرئيسة بلدية مكسيسكو في الشارع

قُتلت السكرتيرة الشخصية لرئيسة بلدية مكسيكو المقربة من رئيسة البلاد اليسارية كلاوديا شينباوم، بالرصاص على يد مسلحين في العاصمة المكسيكية إلى جانب مستشار في الحكومة المحلية، حسبما أفادت بلدية المدينة.

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