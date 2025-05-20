ديوان نتانياهو: بعد نحو أسبوع من الاتصالات بالدوحة سيعود فريق التفاوض رفيع المستوى للتشاور ويبقى الفريق الفني

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "بعد نحو أسبوع من الاتصالات بالدوحة سيعود فريق التفاوض رفيع المستوى للتشاور ويبقى الفريق الفني"، لافتاً الى أنه "تم نقل مقترح ويتكوف إلى حماس عبر الوسطاء لكنها لا تزال متمسكة برفضها حتى الآن" وقال "إسرائيل توافق على المقترح الأميركي لإعادة الأسرى بناء على خطة ويتكوف".

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