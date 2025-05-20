دوجاريك: مواقف الأمم المتحدة تتعرض للتقويض في غزة ولكننا نتمسك بالقيام بدورنا

أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الى أن "مواقف الأمم المتحدة تتعرض للتقويض في غزة ولكننا نتمسك بالقيام بدورنا، وما قد يدخل من مساعدات إلى غزة غدا ليس إلا قطرة في محيط الحاجة".

وتابع دوجاريك "اليوم، انتظر أحد فرقنا عدة ساعات للحصول على الضوء الأخضر الإسرائيلي للوصول إلى منطقة كرم أبو سالم واستلام إمدادات الغذاء. للأسف، لم يتمكنوا من إدخال تلك الإمدادات إلى مستودعاتنا. لذا، وللتوضيح، على الرغم من وصول مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة، لم نتمكن من تأمين وصولها إلى مستودعاتنا ونقاط التسليم لدينا"، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وفي معرض شرحه مدى تعقيد آلية دخول المساعدات وتسليمها، قال دوجاريك "تطلب منا السلطات الإسرائيلية تفريغ الإمدادات على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم وإعادة تحميلها بشكل منفصل بمجرد تأمين وصول فرقنا من داخل قطاع غزة. عندها فقط نتمكن من إيصال أي إمدادات أقرب إلى أماكن وجود المحتاجين".