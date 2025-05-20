شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق وثيقة "رؤية مجتمعية لتطوير المنظمات الأهلية" بحضور وزيرة التضامن ورئيس أمانة التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق مؤسسة "مصر الخير" لوثيقة "رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء".

حضر الفاعلية أضاء مجلس أمناء التحالف، الدكتور محمد رفاعي – الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير،وعهود وافي – رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، و المهندس أحمد موسى – المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، الدكتورة مروة الوكيل - رئيس قطاع البحث الاكاديمي بمكتبة الاسكندرية وعضو الجمعية العامة للتحالف،و حاتم متولي – نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني والمدير التنفيذي، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الوثيقة تمثل خارطة طريق علمية وفنية لتطوير العمل الأهلي في مصر، وتعكس تجربة مؤسسة مصر الخير الممتدة على مدار 18 عامًا كشريك استراتيجي للوزارة، مشيدةً بتحول المجتمع المدني من دور الرعاية إلى دور الشراكة والتمكين، مع توجيه تمويلات تجاوزت 22 مليار جنيه نحو مشروعات تنموية حقيقية في الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالدور المحوري لمؤسسة مصر الخير، مؤكدةً أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية، واعتبرت أن الوثيقة تمثل نموذجًا لتكامل الجهود والعمل المؤسسي المسؤول، كما هنأت المؤسسة بمناسبة حصولها على المركز الأول في مسابقة أهل الخير وجائزة الأثر في المسؤولية المجتمعية.

وفي سياق متصل تحدث الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ان تأسيس "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي" كخطوة استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين الجمعيات القاعدية من خلال نظم الإدارة الحديثة ومعايير الاستدامة، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأتي هذه الوثيقة الاستراتيجية لتُتوّج مسيرة مؤسسة مصر الخير، وتزامن إطلاقها مع مرور 18 عامًا على تأسيس المؤسسة، لتؤكد التزامها الراسخ بتطوير العمل الأهلي في مصر، وتقديم نموذج تنموي فاعل يقوم على الاحترافية، والابتكار، وتمكين المجتمعات المحلية من صناعة التغيير الحقيقي نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة.