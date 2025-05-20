3 دول تهدد إسرائيل بإجراءات إذا لم توقف هجومها العسكري على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - هدد 3 دول وهي بريطانيا وفرنسا وكندا ، اليوم الاثنين 19 مايو 2025 ، باتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

وشددت الدول الثلاث في بيان مشترك لها ، على معارضتها توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وأنها قد تتخذ إجراءات أخرى بما في ذلك فرض عقوبات.

وأكدت أن رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول.

وأدانت الدول الثلاث، في بيانها، "اللغة البغيضة" لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري الذي اعتبرته انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت: "لن تقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، مشيرة إلى أنها تدعم بقوة الجهود التي تبذلها واشنطن وقطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للمواطنين.

المصدر : وكالات