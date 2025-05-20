رئيس الوزراء الفرنسي: التحرك من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية لن يتوقف

أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو أن "التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، لن يتوقف".

ولفت بايرو أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة الحكومة "للمرة الأولى ، قررت ثلاث دول كبرى بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستعترض معا على ما يحدث في قطاع غزة وأن تعترف معا بدولة فلسطين".

وأضاف "هذا التحرك الذي انطلق، لن يتوقف".

وحذر قادة فرنسا وبريطانيا وكندا إيمانويل ماكرون وكير ستارمر ومارك كارني الاثنين من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة الأفعال المشينة التي ترتكبها حكومة بنيامين نتانياهو في غزة، مهددين باتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف "هذه الإدانة، وهذه التحذيرات المتكررة واضحة تماما في وجهتها وواجبة علينا. لكن لا ننسى أبدا أن وراء هذا الانفجار بما سببه من مآس، صاعقا. والصاعق الذي أرادته حماس هو ما حدث في 7 تشرين الأول (2023) مع ارتكاب مذبحة".