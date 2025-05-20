رئيس الأركان الإسرائيلي جال بغزة: سنوسع مناورتنا ونحتل مناطق أخرى وندمر البنى التحتية الإرهابية

شدّد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، في رسالة مباشرة إلى سكان ​قطاع غزة​، على "أنّنا لسنا نحن الّذين أتوا بهذا الدّمار عليكم وبادروا بهذه الحرب. لسنا نحن الّذين نهبوا منكم الطّعام والمأوى والمال، ويتستّرون في المستشفيات والمدارس، وينزلون في الفنادق الفاخرة فيما تعيشون أنتم المأزق والضّيق، بل هي قيادتكم الّتي تحتجز مختطفينا".

وأشار بعد جولة داخل قطاع غزة، إلى أنّ "حركة حماس هي الّتي بادرت بهذه الحرب، وهي الّتي تتولّى المسؤوليّة عنها. هي الّتي تتولى المسؤوليّة عن الأوضاع الصّعبة لأهالي القطاع، وهي الّتي دمّرت ولن تكون الّتي تُعيد الإعمار"، جازمًا أنّ "حماس ستدفع ثمن رفضها، وستواجِه قوّةً ناريّةً هائلةً، وسنوسّع المناورة وسنقوم باحتلال مناطق أخرى وتطهير وتدمير البنى التّحتيّة "الإرهابيّة" إلى أن يتم حسمها".

زعم زامير "أنّنا ندافع عن أنفسنا، ومن هذا المنطلق علينا الهجوم"، لافتًا إلى أنّ "حماس تقف أمام خيار واحد فقط وهو إخلاء سبيل أسرانا. وإذا تمّ التّوصّل إلى اتفاق، فسيعرف الجيش ملاءمة أعماله تناسبًا مع ذلك".