كالاس: الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وسيراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، أنني "طلبت مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". كذلك أعلنت كالاس، أن "الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا". وفي التفاصيل، كتبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عبر مواقع التواصل الإجتماعي في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء، "اليوم اتخذنا القرار برفع عقوباتنا الاقتصادية على سوريا" مضيفة "سنساعد الشعب السوري على إعادة بناء سوريا جديدة ومسالمة وحاضنة للجميع".

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