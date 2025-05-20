فوز لائحة "التنمية والوفاء" في شيحين- صور بالتزكية

أُعلن في بلدة شيحين- قضاء صور، فوز لائحة "التّنمية والوفاء" بالتّزكية في الانتخابات البلدية. وكان قد أُعلن في وقت سابق، فوز مخاتير شيحين بالتّزكية أيضًا.

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