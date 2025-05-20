أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "ضمن إطار ملاحقة مطلقي النّار خلال الانتخابات البلديّة والاختياريّة، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديريّة المخابرات منازل مطلوبين في بلدة ​يونين​- بعلبك، وأوقفت المواطنين (م. ق.) و(ع. ق.) و(ح. ق.)، لإطلاقهم النّار على خلفية نتائج الانتخابات؛ ما أدّى إلى مقتل أحد المواطنين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 3 مواطنين في يونين لإطلاقهم النار على خلفية نتائج الانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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