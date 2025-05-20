المجلس النرويجي للاجئين استكمل بالتعاون مع بلدية البيسارية أعمال الترميم والبنية التحتية

استكمل المجلس النرويجي للاجئين "NRC"، بالتّعاون مع بلديّة البيسارية، أعمال التّرميم والبنية التّحتيّة في أحياء المسلخ وحي القاعة، حيث شملت أعمال التّرميم العديد من المنازل المتصدّعة. وكذلك بدأت أعمال مدّ خطوط صرف صحي وبناء حيطان دعم في حي القاعة، على أن يتبع ذلك تعبيد للطّرق الدّاخليّة وتركيب إنارة على الطّاقة الشّمسيّة في الأحياء المذكورة كافّة.
يُذكر أنّ هذا المشروع الّذي بدأ مع بداية العام 2024، ستستمر الأعمال به إلى حين الانتهاء كليًّا من ترميم المنازل كافّة ضمن نطاق العمل، على أن تبدأ المرحلة الثّانية مباشرةً في حي الضّيعة القديمة.
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