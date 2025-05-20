وفد رابطة العاملين بالجامعة اللبنانية بحث مع حمود بملف انتساب مدربي الجامعة لتعاونية الموظفين

التقى وفد من الهيئة التنفيذيّة لرابطة العاملين في ​الجامعة اللبنانية​ برئاسة أيمن ماجد، مدير عام تعاونيّة موظّفي الدّولة نزيه حمود، وجرى البحث في ملف انتساب مدرّبي الجامعة اللّبنانيّة إلى تعاونيّة الموظّفين.

وشرح حمود تفاصيل الملف ومساره الإداري والقانوني، ووعد بمتابعته بالتّنسيق مع رئاسة الجامعة للوصول إلى النّتائج المرجوّة.

وفي ختام اللّقاء، جرى الإتفاق على إبقاء التّواصل قائمًا لإقرار ملف الانتساب في القريب العاجل.