التقى وفد من الهيئة التنفيذيّة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية برئاسة أيمن ماجد، مدير عام تعاونيّة موظّفي الدّولة نزيه حمود، وجرى البحث في ملف انتساب مدرّبي الجامعة اللّبنانيّة إلى تعاونيّة الموظّفين.
وشرح حمود تفاصيل الملف ومساره الإداري والقانوني، ووعد بمتابعته بالتّنسيق مع رئاسة الجامعة للوصول إلى النّتائج المرجوّة.
وفي ختام اللّقاء، جرى الإتفاق على إبقاء التّواصل قائمًا لإقرار ملف الانتساب في القريب العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد رابطة العاملين بالجامعة اللبنانية بحث مع حمود بملف انتساب مدربي الجامعة لتعاونية الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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