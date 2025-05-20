"طيران الشرق الأوسط" نفت خبرًا عن تفادي أحد طياريها الاصطدام مع طائرة أخرى بمطار شارل ديغول

أشار شركة "​طيران الشرق الأوسط​"، إلى أنّ "بعض مواقع التّواصل الاجتماعي تداول خبرًا، مفاده أنّ طيّارًا تابعًا لشركة "طيران الشّرق الأوسط" تفادى بعد ظهر اليوم، الاصطدام مع طائرة أخرى أثناء رحلته من شارل ديغول إلى بيروت"، مؤكّدةً أنّ "هذا الخبر عار من الصّحة، وبعيد من الواقع والحقيقة".

وأوضحت في بيان، أنّ "قائد الرّحلة "212 ME" المتّجهة من ​مطار شارل ديغول​ في باريس إلى ​مطار بيروت الدولي​، وبينما كان يهم بالتّدرج بهدف الاقلإع على المدرج رقم "O8L" شمالًا، طَلب منه برج المراقبة في مطار شارل ديغول التّوقّف عن المدرج، بسبب وجود طائرة أخرى كانت تحاول الهبوط على المدرج الموازي رقم "08R" يمينًا، ثمّ عاودت التّحليق".

ولفتت الشّركة إلى أنّ "هذا الإجراء يُعَدّ من الإجراءات الاعتياديّة المتَّبعة في كل المطارات حول العالم، علمًا أنّه لم يكن هناك احتمال للتّصادم مع طائرة أخرى لا من قريب ولا من بعيد، أو أي خطر على سلامة الرّكاب أو الطّاقم"، مبيّنةً أنّ "بعدها، تابعت الرّحلة مسارها بشكل طبيعي إلى مطار بيروت الدولي".

من جهته، ذكر ​اتحاد النقل الجوي​ في لبنان "UTA"، أنّ "وسائل الإعلام، ومنها المحترَم، تناولت خبر حادث لطائرة "طيران الشّرق الأوسط" في مطار شارل ديغول باريس. وبعد مراجعة مراجع موثوقة، تبيّن أنّ الخبر عار من الصّحة تمامًا، ولم يحصل أي حادث ولو بسيط".

وتمنّى في بيان، على وسائل الإعلام "التّدقيق بأي خبر من مصادره قبل النّشر وإشاعة الذّعر والتّسبّب بإرباك للقادمين أو المغادرين على متن الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، الّتي يشهد عالم الطّيران باحترافيّة طيّارينا وجودة طائراتنا وخصوصًا موضوع السّلامة".