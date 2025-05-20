رسامني بحث مع نواب بشؤون إنمائية مناطقية ومع بدران بالتعاون بين الوزارة والجامعة اللبنانية

استقبل وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ في مكتبه، أعضاء كتلة "الوفاء للمقاومة" النّواب حسن فضل الله، حسين الجشي وعلي عمار، يرافقهم رئيس اتحاد بلديّات الضّاحية الجنوبيّة محمد درغام على رأس وفد من الإتحاد. وتناول اللّقاء شؤونًا إنمائيّةً مناطقيّةً، ولا سيّما ما يتعلّق منها بصيانة الطّرق وخطوط تصريف مياه الأمطار.

كما عرض رسامني مع عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب أنطوان حبشي، لأوضاع البنى التحتيّة في البقاع الشّمالي والشّرقي.

والتقى أيضًا رئيس الجامعة اللّبنانيّة بسام بدران، وتناول البحث أهميّة التّعاون بين الجامعة ووزارة الأشغال في القطاعات كافّة الّتي تُعنى بها الوزارة.

وكان رسامني قد استقبل رئيس مجلس إدارة شركة "بيكاسو" للوحات الإعلانيّة أنطونيو فنشنتي، وجرى عرض لبعض القضايا الّتي تهم القطاع وتساعد على تنظيم المهنة، ضمن إطار التّعاون بين الجميع.