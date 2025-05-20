أبي المنى بحث مع عودة بالأوضاع العامة والأمنية وترأس اجتماعًا لمجلس إدارة المجلس المذهبي

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز ​سامي أبي المنى​ في دار الطّائفة في فردان، رئيس الأركان اللّواء حسان عودة، وجرى بحث القضايا الأمنيّة والعامّة في لبنان، بحضور أعضاء من مجلس إدارة المجلس المذهبي.

كما التقى الإعلامي مصطفى فحص، الّذي قدّم له دعوةً لحضور احتفال تقديم جائزة هاني فحص السّنويّة.

من جهة ثانية، ترأس أبي المنى اجتماعًا لمجلس إدارة المجلس المذهبي، لمناقشة قضايا تهم المجلس.