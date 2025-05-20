مصلحة الأبحاث العملية الزراعية: لا صحة لما يتداول عن موجة حر وغبار مقبلة لم يشهد لبنان مثلها

أكّدت "​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​" (Lari)، أنّ "لا صحة لما يتمّ تداوله على منصّات إخباريّة ومواقع تواصل، عن قدوم موجة حرّ وغبار لم يشهد مثلها لبنان، ممّا أثار هلعًا لدى المواطنين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الطقس يستمر على حاله (30 درجة على السّاحل و32 في البقاع) حتّى يوم الأحد المقبل، وترتفع درجات الحرارة الإثنين لتصل إلى 32 على السّاحل و36 في البقاع، لتعود وتنخفض يوم الثّلثاء المقبل فتصل إلى 27 درجة ساحلًا و28 بقاعًا؛ حتّى الإثنين الموافق 2 حزيران المقبل".

وشددّت المصلحة على أنّ "من المؤسف ألّا أحد يردع أصحاب التّهويل والأخبار الكاذبة المتزايدة يومًا بعد آخر".