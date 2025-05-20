أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بأنّ "دوريّة من مكتب المديرية العامة لأمن الدولة في محافظة بعلبك الهرمل، قامت بتوقيف قائمقام الهرمل طلال قطايا بناءً لإشارة النّيابة العامّة في البقاع، على خلفيّة اختفاء بعض دفاتر تصاريح مندوبي المرشّحين خلال الانتخابات البلديّة والاختياريّة.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": أمن الدولة أوقفت قائمقام الهرمل بسبب اختفاء دفاتر تصاريح مندوبين خلال الانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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