فرح التقى وفدًا إيطاليًا: عناصر الدفاع المدني يضعون سلامة المواطنين والممتلكات برأس أولوياتهم

استقبل المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد ​نبيل فرح​ في مكتبه، Ltc. Bruno Beneduce ،وWO Biagio LOMONACO من البعثة العسكريّة الإيطاليّة الثّنائيّة "MIBIL" ووفدًا من جهاز الحماية المدنيّة الإيطالي، ضمّ كلًّا من Roberto FACCANI ورئيسة نادي Rotary Ravenna Galla Placidia – Distretto 2072 المهندسة المعمارية Architect Oriella MINGOZZI. كما شارك في اللّقاء النّقيب سركيس عبود من مديريّة التّعاون العسكري- المدني في الجيش اللّبناني.

وأوضحت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في المديريّة العامّة للدّفاع المدني، في بيان، أنّه "تخلّل اللّقاء بحث في سبل تعزيز التّعاون الثّنائي، لا سيّما في مجالات التّدريب، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجهوزيّة في مواجهة الكوارث الطّبيعيّة والحرائق الكبرى، إضافةً إلى تطوير برامج الدّعم التّقني واللّوجستي المخصّصة للدّفاع المدني اللّبناني".

وأشارت إلى أنّ "الجانبين شدّدا على أهميّة التّواصل المستمر والتّنسيق لتأمين المعدّات المطلوبة لتطوير أداء الدّفاع المدني، وتفعيل آليّات التّعاون القائم بين بعثة "MIBIL" الإيطاليّة (بعثة عسكريّة ثنائيّة دائمة) والدّفاع المدني اللبناني، من خلال إطار" CIMIC" (التّعاون المدني- العسكري)، بما يواكب تطوّر التّحدّيات ويعزّز فعاليّة الاستجابة".

وفي سياق منفصل، استقبل العميد فرح مسؤولة الشّؤون القانونيّة لدى مؤسّسة "لطيف للتّجارة"- زحلة كارول شلهوب، الّتي سلّمته شهادة تقدير باسم الشّركة، عربون شكر وامتنان لما قام به عناصر الدّفاع المدني في زحلة، "الّذين لم يدّخروا جهدًا في حماية الأرواح والممتلكات والسّيطرة على النيران التي كانت قد اندلعت في مبنى الشّركة".

في هذا السّياق، أكّد فرح أنّ "ما قام به عناصر الدّفاع المدني يندرج في صلب رسالتهم الإنسانيّة والوطنيّة، وهم لا ينتظرون عليه شكرًا، بل يضعون سلامة المواطنين وحماية الممتلكات في رأس أولويّاتهم"، مثمّنًا "هذه اللّفتة التّقديريّة من قبل الشّركة وشلهوب"، معتبرًا إيّاها "دليلًا على تقدير المجتمع لجهود الدّفاع المدني وتضحياته".