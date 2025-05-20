رئيس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودى بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، الدكتور/ عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودى والوفد المرافق له.

واصطحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، رئيس مجلس الشورى السعودى والوفد المرافق فى جوله تفقدية للمبنى الجديد للمجلس، شملت القاعة الرئيسية، واستمعوا خلالها لشرحِ عن مكونات وتفاصيل المبنى وأسلوب إدارة العمل بداخله، وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن المقر الجديد لمجلس النواب يُعد صرحًا برلمانيًا ورمزًا للعمران الحديث فى مصر والذى تم إنجازه فى وقتٍ قياسى بتصميم وتنفيذ وإشراف أيادٍ مصرية وفق أحدث المعايير العالمية ليمثل إمتدادًا عصريًا لتاريخ برلمانى عريق.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودى بالمقر الجديد لمجلس النواب، مؤكدًا أن ما رآه يعد انجازًا حقيقيًا ليس بغريب على إرادة وصلابة الشعب المصرى.



جانب من الزيارة



رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودى بالعاصمة الإدارية الجديدة



رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودى والوفد المرافق



صورة تجمع بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى السعودى والوفد المرافق



رئيس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودى (1)



رئيس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودى (2)